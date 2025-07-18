Создана система автоматического измерения массы груза в условиях Арктики

Мурманский арктический университет — опорный вуз Мурманской области, который образовался в 2023 году путем слияния двух крупнейших вузов Заполярья — Мурманского государственного технического университета и Мурманского арктического государственного университета. В МАУ обучаются около 7,5 тыс. студентов по более 100 программам. Новый университет максимально ориентирован на глобальную арктическую повестку. Образовательные программы опираются на исследовательскую базу, а проекты, реализуемые в рамках обучения, — ориентированы на разработку новых продуктов и технологий, востребованных в ключевых отраслях Арктической зоны.