Россельхознадзор нашел сальмонеллу в продуктах «Светофора» в Калининграде

«Управлением Россельхознадзора проведена проверка магазинов “Светофор” (ООО “Торгсервис 39”)… В восьми пробах продукции обнаружены: сальмонелла в наггетсах, фарше из птицы и шашлыке; листерии в цыпленке, ребрах и кижуче», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.