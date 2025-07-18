Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россельхознадзор нашел сальмонеллу в продуктах «Светофора» в Калининграде

Россельхознадзор нашел сальмонеллу в продуктах сети «Светофор» в Калининграде.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 18 июл — РИА Новости. Россельхознадзор нашел сальмонеллу и листерии в продуктах сети супермаркетов «Светофор» в Калининградской области, выявлено 70 нарушений хранения и реализации продукции животного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Управлением Россельхознадзора проведена проверка магазинов “Светофор” (ООО “Торгсервис 39”)… В восьми пробах продукции обнаружены: сальмонелла в наггетсах, фарше из птицы и шашлыке; листерии в цыпленке, ребрах и кижуче», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, наличие опасных бактерий подтверждено КФ ФГБУ «ВНИИЗЖ». Продукция изъята, документы аннулированы, доступ в «Меркурий» заблокирован, декларации признаны недействительными, добавили в пресс-службе.

«Выявлено 70 нарушений хранения и реализации продукции животного происхождения, в том числе отсутствие документов, истекший срок годности, нарушение температурного режима и отсутствие прослеживаемости… Изъято и уничтожено около 150 килограммов продукции», — уточняется в сообщении.

Информация направлена в другие территориальные управления Россельхознадзора и ведомства. Предписано снять с реализации и уничтожить продукцию, заключили в пресс-службе.