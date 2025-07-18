Россельхознадзор нашел сальмонеллу в продуктах «Светофора» в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 18 июл — РИА Новости. Россельхознадзор нашел сальмонеллу и листерии в продуктах сети супермаркетов «Светофор» в Калининградской области, выявлено 70 нарушений хранения и реализации продукции животного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.
«Управлением Россельхознадзора проведена проверка магазинов “Светофор” (ООО “Торгсервис 39”)… В восьми пробах продукции обнаружены: сальмонелла в наггетсах, фарше из птицы и шашлыке; листерии в цыпленке, ребрах и кижуче», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается в сообщении, наличие опасных бактерий подтверждено КФ ФГБУ «ВНИИЗЖ». Продукция изъята, документы аннулированы, доступ в «Меркурий» заблокирован, декларации признаны недействительными, добавили в пресс-службе.
«Выявлено 70 нарушений хранения и реализации продукции животного происхождения, в том числе отсутствие документов, истекший срок годности, нарушение температурного режима и отсутствие прослеживаемости… Изъято и уничтожено около 150 килограммов продукции», — уточняется в сообщении.
Информация направлена в другие территориальные управления Россельхознадзора и ведомства. Предписано снять с реализации и уничтожить продукцию, заключили в пресс-службе.