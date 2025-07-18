Когда и где в Самаре отключат холодную воду в июле: полный список адресов

В Самаре в ближайшие дни пройдут плановые отключения холодной воды.
Причина — замена оборудования и обновление узлов на городских сетях. Работы затронут несколько районов, где временно приостановят водоснабжение.
19 июля, в субботу, жители улиц Безымянной, Клинической, Речной, Текстильного и Буянского переулков, а также 1-го переулка (дома 73, 75, 79, 81) столкнутся с отключением воды.
Перерывы продлятся с 9:00 до 17:00, с технологическими окнами между этапами работ. В этот день специалисты заменят три пожарных гидранта.
23 июля на улице Центральной (дома 1−17, 8а, 11а) вода будет отключена с 10:00 и до 10:00 следующего дня. На этот период там установят бойлер по адресу Центральная, 11а.
24 июля, в четверг, с 10:00 до 22:00 без холодной воды останутся дома на Ново-Вокзальной (247, 253, 255, 251, 257, 257а, 251а, 249, 257б, 257в), Московском шоссе (252, 252а, 252б, 252 В, 254) и улице Аминева (4, 6, 8, 8б, 8а, 10, 12). Причина — замена узла на магистрали.
25 июля, в пятницу, с 9:30 до 16:30 отключения пройдут на улице Аэродромной (44, 46, 48, 50, 52, 56, 65, 55, 57, 59, 61, 63, 65а, 69, 71, 75) и Авроры, 99, из-за замены задвижки.
Дополнительно продолжаются восстановительные работы на улице Мичурина, где ранее произошел прорыв крупного водовода.
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