Какая погода будет в Казахстане 19 июля

В Западно-Казахстанской области, на севере Атырауской области, на северо-западе, в центре области Абай, на юго-востоке Костанайской, на северо-западе, северо-востоке Актюбинской, в центре, на севере, востоке Карагандинской областей, на севере Улытауской области, на западе, севере, юге Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, на юге, востоке Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.