Какая погода будет в Казахстане 19 июля

На западе, юге страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра.
Днем в Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской областях, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара 35−39 градусов. Днем в Кызылординской, Туркестанской областях ожидается сильная жара 40−43 градуса. Днем в Жамбылской, Мангыстауской области ожидается сильная жара 38−42 градусов.
Днем на западе, севере, в центре Алматинской области, на востоке, в центре Жетысуской, на юге Восточно-Казахстанской и Абайской областей ожидается очень сильная жара 40−42 градуса, на юге Мангыстауской области ожидается очень сильная жара 43 градуса.
В Западно-Казахстанской области, на севере Атырауской области, на северо-западе, в центре области Абай, на юго-востоке Костанайской, на северо-западе, северо-востоке Актюбинской, в центре, на севере, востоке Карагандинской областей, на севере Улытауской области, на западе, севере, юге Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, на юге, востоке Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской Жетысуской областях, на западе, юге, востоке Жамбылской, на востоке, юге Атырауской, на западе, юге Карагандинской, на юге, востоке, в центре Улытауской, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской, на западе Западно-Казахстанской областей, на юге Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 20−22 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 42−44 градуса.