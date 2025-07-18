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В Пермском крае продолжается ремонт мостов по нацпроекту

В Прикамье завершен ремонт еще трех мостов — через Егошиху в Перми, Усьву в Чусовском округе и Сылву в Кишертском округе.

В Прикамье завершен ремонт еще трех мостов — через Егошиху в Перми, Усьву в Чусовском округе и Сылву в Кишертском округе.

Мост через Егошиху в Свердловском районе Перми — важная часть развязки Стаханова — Ива. Здесь обновлен асфальт, заменено более 1100 метров барьерного ограждения и бортовой камень. Мосту через Усьву более 40 лет, он давно нуждался в ремонте. На этом объекте полностью заменены все слои покрытия, деформационные швы, установлены опоры освещения, проложен тротуар. На мосту через Сылву обновили асфальт, заменили деформационные швы и ограждения, восстановили опоры и откосы.