В Пермском крае продолжается ремонт мостов по нацпроекту

Мост через Егошиху в Свердловском районе Перми — важная часть развязки Стаханова — Ива. Здесь обновлен асфальт, заменено более 1100 метров барьерного ограждения и бортовой камень. Мосту через Усьву более 40 лет, он давно нуждался в ремонте. На этом объекте полностью заменены все слои покрытия, деформационные швы, установлены опоры освещения, проложен тротуар. На мосту через Сылву обновили асфальт, заменили деформационные швы и ограждения, восстановили опоры и откосы.