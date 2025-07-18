В Янтарном во время празднования Дня города закроют несколько центральных улиц

В Янтарном во время празднования Дня города в субботу, 19 июля, временно изменят схему движения общественного транспорта. Об этом сообщает минифраструктуры в своём телеграм-канале.
С 9:00 и до 23:00 закроют несколько центральных улиц посёлка.
Для удобства пассажиров в маршруты областных автобусов внесли изменения:
- Автобусы № 125 (Донское-Калининград), № 125А (Донское-Калининград), № 288 (Донское-Пионерский), № 582 (Зеленоградск-Синявино), № 587 (Балтийск-Зеленоградск) проследуют через улицы Железнодорожную и Советскую, обратно таким же маршрутом.
- Автобусы № 120 (Калининград-Синявино) проследуют через улицы Советскую, Железнодорожную и заканчивать маршрут будут на улице Балебина. Обратно тем же путём.
Кроме того, специально для праздничного дня дополнительно пустят рейсы автобуса № 120, которые последуют с Северного вокзала в 9:30 и в 10:30, а также с автовокзала Калининграда в 12:10.
В Пионерском в третий раз за год изменили схему движения, из-за чего курорт, по мнению местных, стал напоминать запутанный лабиринт.