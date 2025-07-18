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Столичный метрополитен ответил на жалобы о жаре в поездах

Столичный метрополитен отреагировал на сообщения в Узнете об отсутствии систем охлаждения в вагонах. Ранее в соцсетях распространился ролик, в котором один из пассажиров жаловался на духоту.

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Источник: Курсив

Состав, о котором говорится в видеообращении, относится к старому типу, который эксплуатируется много лет и не оснащен системой кондиционирования, так как изначально был произведен без нее и технически не может быть дооборудован.

отметили в пресс-службе метро Ташкента

При этом ведутся работы по закупке новых вагонов, в которых есть системы кондиционирования. Всего за пять лет метрополитен закупил 41 состав. С 2025 по 2026 год планируется закупить еще 14.

Напомним, что столичный метрополитен использует вагоны метро серии 81−717/714, которые были приобретены в 1980 году. В 2001 году были закуплены вагоны 81−718/719.

В 2019 года подвижной состав метро пополнился вагонами 81−765/766/767, в которых есть кондиционеры. Аналогичные составы используются в метро стран СНГ.