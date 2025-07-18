Столичный метрополитен ответил на жалобы о жаре в поездах

Состав, о котором говорится в видеообращении, относится к старому типу, который эксплуатируется много лет и не оснащен системой кондиционирования, так как изначально был произведен без нее и технически не может быть дооборудован.
При этом ведутся работы по закупке новых вагонов, в которых есть системы кондиционирования. Всего за пять лет метрополитен закупил 41 состав. С 2025 по 2026 год планируется закупить еще 14.
Напомним, что столичный метрополитен использует вагоны метро серии 81−717/714, которые были приобретены в 1980 году. В 2001 году были закуплены вагоны 81−718/719.
В 2019 года подвижной состав метро пополнился вагонами 81−765/766/767, в которых есть кондиционеры. Аналогичные составы используются в метро стран СНГ.