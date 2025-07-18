Геленджик принял почти два миллиона отдыхающих с начала года

ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл — РИА Новости. Геленджик принял 1,8 миллиона отдыхающих с начала 2025 года, это на 3% больше, чем за тот же период 2024 года, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в аэропорту Геленджика после приземления авиарейса из Москвы.