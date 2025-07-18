Геленджик принял почти два миллиона отдыхающих с начала года

ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл — РИА Новости. Геленджик принял 1,8 миллиона отдыхающих с начала 2025 года, это на 3% больше, чем за тот же период 2024 года, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в аэропорту Геленджика после приземления авиарейса из Москвы.
«Если сравнить, то у нас в этом году в Геленджике уже отдохнуло 1 миллион 800 тысяч отдыхающих. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал губернатор журналистам.
Кондратьев также выразил уверенность в том, что по итогам года рост будет больше 3% с учётом открытия воздушного сообщения.
Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.