Детский лагерь «Военмех» закрыт из-за туберкулеза. Среди детей ищут «контактных»

«Мне не звонила ни администрация района, ни администрация лагеря, никто о переводе ребёнка в другой лагерь до сих пор не сообщил. О туберкулезе сначала сказала моя дочь, потому что это обсуждали в “Военмехе”, а после моего сообщения в группе мне написал сотрудник лагеря, что эта информация подтверждена», — рассказала редакции Алина.