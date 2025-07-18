Детский лагерь «Военмех» закрыт из-за туберкулеза. Среди детей ищут «контактных»

Роспотребнадзор официально подтвердил, что в лагере Военмеха был зарегистрирован случай инфекционного заболевания среди персонала. «Управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. В ДОЛ “ВОЕНМЕХ” введены ограничительные мероприятия с закрытием лагеря», — говорится в публикации ведомства.
В настоящее время определяется круг тех, кто контактировал с заболевшим, организуется их обследование и проводится дезинфекция. Диагноз в ведомстве не назвали.
Директор лагеря Ирина Дуленина подтвердила «Фонтанке», что сотрудник заболел именно туберкулезом, и опровергла гуляющие среди родителей слухи, что речь идет о вожатом. «Не у вожатых. Заболел сантехник на 1-й смене и лежит в больнице. В понедельник (21 июля. — Прим. ред.) скажут, какая форма [туберкулеза]».
По данным «Фонтанки», инфекционное заболевание выявили у сотрудника в возрасте около 30 лет, который занимается хозяйственными работами и проживает в общежитии для персонала на территории детского лагеря. В начале июля он обратился за медпомощью с жалобами на ухудшение самочувствия. Амбулаторное лечение не помогло, состояние продолжало ухудшаться, и мужчину госпитализировали. Уже в медучреждении у пациента диагностировали туберкулез легких.
В связи с выявлением инфекции в учреждение был направлен Роспотребнадзор. Для проведения дезинфекции всю территорию учреждения временно закрыли. Также известно, что для устройства на работу мужчина приносил результаты флюорографии, сделанной в декабре.
Тревожное утро в лагере.
В детском оздоровительном лагере «Военмех» в Выборгском районе Ленобласти утро 18 июля — первое утро 3-й смены — началось не с зарядки, а с суеты. Воспитанников подняли в 6 утра, заявив о необходимости собирать вещи для предстоящей передислокации. Переезд стал неожиданностью буквально для всех — детей, родителей, самой администрации учреждения и ведомств. Часть опекунов признаются, что до сих пор не имеют никакой информации о местонахождении своих детей.
Речь идет о лагере в поселке Рощино, находящемся под управлением БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова. 17 июля в учреждение заехала третья смена, которая должна была продлиться до 6 августа. Детей забирали на автобусах от станции метро «Озерки», согласно опубликованным в Сети спискам, на отдых должны были отправиться 299 ребят. Уже ближе к ночи, со слов родителей, которые вышли на связь с «Фонтанкой», стало известно, что лагерь могут закрыть.
«Сегодня их разбудили в 6 утра, сказали собирать вещи, лагерь закрывается. Родителям ничего не сообщили, телефон в лагере не берут. Прошу ребенка передать трубку кому-нибудь из взрослых, но те отказываются разговаривать. Никто не звонил и не предупреждал. Это незаконно — без моего согласия увозить ребенка», — рассказала мать двух отдыхающих там детей Мария (имя изменено).
Дозвониться до администрации лагеря не удалось и нашему изданию. Опубликованные на официальном сайте телефоны не отвечают или выключены. Остановку работы ДОЛ «Военмех» «Фонтанке» подтвердили в комитете по образованию Петербурга со ссылкой на информацию, поступившую от Роспотребнадзора.
«Лагерь “Военмех” временно закрыт. Комитетом по образованию совместно с администрациями районов оперативно организована передислокация детей. Дети обеспечены местами в других лагерях Ленинградской области», — говорится в сообщении.
Что узнали родители детей.
В паблике лагеря «ВКонтакте» родители с вечера 17 июля безуспешно пытаются добиться ответа от администрации лагеря, делятся крупицами информации и просьбами помочь связаться с детьми.
В общей неразберихе стало понятно, что некоторых ребят отправили по другим лагерям, некоторых — по домам. В списке альтернативных мест отдыха родители сообщили о лагерях «Ракета», «Зеленый город», «Юный строитель», «Буревестник», «Фрегат» и «Бригантина +».
В последнем начальник лагеря ответила «Фонтанке», что не уполномочена давать информацию по неожиданному переезду детей, и заверила: «Никто вам не может прокомментировать ситуацию, звоните в тот лагерь».
Алина, мать девочки, которую увезли во «Фрегат», рассказала, что переехавших с дочерью детей покормили и готовят к распределению по комнатам. Всю информацию женщина узнает от дочери, ни с одним из двух лагерей ей связаться не удалось.
«Мне не звонила ни администрация района, ни администрация лагеря, никто о переводе ребёнка в другой лагерь до сих пор не сообщил. О туберкулезе сначала сказала моя дочь, потому что это обсуждали в “Военмехе”, а после моего сообщения в группе мне написал сотрудник лагеря, что эта информация подтверждена», — рассказала редакции Алина.
Родителям, которые получали путевки от администрации Василеостровского района, позвонили из отдела образования и рассказали об отправке детей в другие лагеря. Но «своим» отзвонились не все районные администрации.
«Мне звонили, сказали, что из-за технических неполадок лагерь закрывают и перевозят в “Ракету”», — поделилась одна из матерей. Другая, Ольга, рассказала: «Ужас, мне дочка только сейчас позвонила. Малыши в шоке, их разбудили, сказали вещи собирать — переезжаем. Куда и почему, не говорят, из администрации тишина».
Некоторые из участников обсуждения сначала предположили: не может ли это быть чьей-то шуткой? «Ребенок позвонил, сказал: “Разбудили в 6 утра, сказали собрать вещи, едут в другой лагерь. В какой — неизвестно. Просила дать трубку взрослым, эта взрослая отказалась разговаривать”, — написала Екатерина.
Об уровне информирования родителей можно судить по сообщению Александры: «Дети позвонили и сказали, что переводят в “Бригантину” почти весь отряд. Почему — неизвестно. Ходят слухи, что кто-то заболел. Но ребёнок сказал, что это слухи. Едут кто куда. Кто-то в “Ракету”, кто-то в “Юный строитель”».
Родителям от детей поступала информация, что из одного района ребят распределяли по разным местам. «Детей из Петергофа по разным лагерям распределили. Мы в шоке, дети сидят в автобусе, рыдают. Никто из организаторов на связь не выходит, никто не может объяснить, в чем дело», — написала Татьяна.
По информации другой матери, Алины, один из сотрудников лагеря, который был на 1-й и 2-й сменах, болен туберкулезом. Женщина утверждает, что администрация лагеря об этом знала до начала третьей смены. «В итоге в зоне риска оказалось огромное количество сотрудников и детей, которых теперь везут по разным лагерям. Я спросила, будет ли детей осматривать врач, мне сказали: “Ждем указаний Роспотребнадзора”», — поделилась петербурженка.
В разговоре с «Фонтанкой» Татьяна обрисовала ситуацию: всю имеющуюся информацию она получила или от ребенка, или из обсуждения родителей. Администрация лагеря не просто не предоставила какую-либо информацию, но и не отвечает ни по одному из указанных контактов.
Женщина пояснила, что на 3-ю смену попали как новички, так и дети, которые были на 1-й и 2-й сменах. По неподтвержденной информации, по домам отправили детей, которые контактировали с заболевшим сотрудником.
PS: Прокуратура Петербурга заявила, что поставила на контроль организацию дальнейшего отдыха и оздоровления детей.