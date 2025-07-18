Омский экс-министр окончательно выиграл суд по делу о халатности

В Омске восьмой кассационный суд общей юрисдикции окончательно утвердил оправдание бывшего министра имущественных отношений Евгения Козлова. Чиновника обвиняли в неосвоении 122 млн рублей, выделенных на жилье сиротам.
Напомним, осенью 2024 года суд первой инстанции признал чиновника виновным в халатности, назначив 60 часов исправительных работ. Затем освободил за истечением срока давности. В феврале 2025-го областной суд полностью оправдал экс-министра.
Несмотря на успешный для Козлова исход дела, в апреле 2025 года его уволили из ведомства. По данным источников в правительстве региона, причиной стало неудовлетворительное выполнение программы обеспечения жильем детей-сирот.
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