Патриарх Кирилл сравнил монашеское служение с подвигом защиты Родины

«Как много общего между подвигом защиты Отечества и подвигом иноческого служения! И там, и там — отречение от самого себя. Нельзя не отречься от себя, от своих желаний, человеческих стремлений, если ты вступаешь на путь иноческого служения, тем более на путь служения архиерейского. Ничто не должно быть для себя — только во благо Церкви! А все, что для себя, — во вред душе, в погибель. Только этим и может быть оправдано и высокое положение архипастырей, и их определенное материальное состояние — в случае, если всё это служит делу Божиему», — сказал патриарх Кирилл.