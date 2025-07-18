От красного до фиолетового: что любимый цвет говорит о человеке

Вопросом о влиянии цвета на человека задавались еще древние философы. Но системно о предмете обсуждения одним из первых заговорил немецкий поэт и ученый Иоганн Вольфганг фон Гете. В 1810 году энциклопедист выпустил труд «Учение о цвете», в котором описал, как краски воздействуют на чувства и восприятие.