Минсельхоз поддерживал создание стандарта для признания происхождения пива

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минсельхоз России поддерживает создание стандарта для признания российского происхождения пива, в дальнейшем к нему можно будет привязать меры поддержки отрасли, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут.
Роскачество ранее в пятницу сообщило РИА Новости, что совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива. Ожидается, что он включит в себя требования к уровню локализации — не менее 95%. Проект будет представлен до конца текущего года.
«Интересное предложение, которое прозвучало на сегодняшнем мероприятии это бренд пива, стандарт пива России по аналогии с вином России, который сейчас активно развивается… Здесь, конечно, мы будем это поддерживать, будем смотреть как подготовка будет развиваться», — сказала Лут.
«Может быть в дальнейшем тоже привязывать к этому стандарту “Пиво России” определенные меры поддержки, в том числе для пивоваренной отрасли», — добавила она.