Минсельхоз поддерживал создание стандарта для признания происхождения пива

«Интересное предложение, которое прозвучало на сегодняшнем мероприятии это бренд пива, стандарт пива России по аналогии с вином России, который сейчас активно развивается… Здесь, конечно, мы будем это поддерживать, будем смотреть как подготовка будет развиваться», — сказала Лут.