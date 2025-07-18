Более четырехсот мест еще свободно в десятых классах пермских школ

В Кировском районе осталось 4 места в инженерный класс авиастроительной направленности в школе «СинТез», 21 место в школе № 63, 12 мест в педагогический класс школы № 87 и 11 мест в предпринимательский класс школы № 83. В Индустриальном районе осталось одно место в лицее № 3, а также места в школах № 132, № 136 и Открытой школе. В Ленинском районе есть места в школах № 28, № 6 и № 7. В Свердловском районе свободны восемь мест в Экошколе, четыре в Техно-Школе, а также места в школах № 134, № 81, № 61. В Мотовилихе девятиклассников ждут школа «Траектория», школы № 30, № 47 и № 133. В Орджоникидзевском районе есть места в Лицее № 5, а также школах № 123, № 131, № 153, № 24, № 45.