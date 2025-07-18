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В Самару приедут сотни музейных специалистов со всей страны в августе 2025 года

В Самару приедут сотни музейных специалистов со всей страныВ 2025 году Самара станет одной из площадок всероссийского форума «Музейные маршруты» (12+), который проводит Министерство культуры РФ.

В Самару приедут сотни музейных специалистов со всей страны.

В 2025 году Самара станет одной из площадок всероссийского форума «Музейные маршруты» (12+), который проводит Министерство культуры РФ. Помимо Самары, мероприятие пройдёт в Калининграде, Севастополе и Владивостоке.

Организацией самарской части форума займётся филиал Третьяковской галереи. Мероприятия проведут на площадках нескольких городских учреждений культуры. Как отмечают в Минкульте, проект помогает создавать единое музейное пространство России и укреплять связи между культурными организациями.

По предварительным данным, участие в форуме примут сотни экспертов музейного дела из разных регионов страны. Это будут специалисты по экспозициям, хранители фондов, исследователи и другие профессионалы отрасли.

Точные даты проведения и программа мероприятий будут объявлены позже.

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