В Самару приедут сотни музейных специалистов со всей страны в августе 2025 года

В Самару приедут сотни музейных специалистов со всей страны.
В 2025 году Самара станет одной из площадок всероссийского форума «Музейные маршруты» (12+), который проводит Министерство культуры РФ. Помимо Самары, мероприятие пройдёт в Калининграде, Севастополе и Владивостоке.
Организацией самарской части форума займётся филиал Третьяковской галереи. Мероприятия проведут на площадках нескольких городских учреждений культуры. Как отмечают в Минкульте, проект помогает создавать единое музейное пространство России и укреплять связи между культурными организациями.
По предварительным данным, участие в форуме примут сотни экспертов музейного дела из разных регионов страны. Это будут специалисты по экспозициям, хранители фондов, исследователи и другие профессионалы отрасли.
Точные даты проведения и программа мероприятий будут объявлены позже.
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