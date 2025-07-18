Глава Бугульмы попал в ЦРБ после травмы и раскритиковал условия в больнице

Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов во время рабочего обхода получил травму — наступил на ржавый гвоздь, после чего обратился в местную центральную районную больницу.
Руководитель города остался недоволен условиями в медучреждении, размещённом в здании бывшего роддома.
«Подтверждаю ещё раз: условия, конечно, ужасные», — написал Фаттахов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул необходимость скорейшего завершения ремонта в корпусах больницы. Временное размещение нескольких отделений в одном здании, по словам мэра, создаёт серьёзные неудобства как для пациентов, так и для медицинского персонала.
Ранее местные жители неоднократно жаловались на состояние больничной инфраструктуры. После публичного заявления главы города вопрос может получить дополнительный контроль со стороны властей.
Напомним, экс-главе КирМоса грозит 8 лет колонии по делу о злоупотреблениях.