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Глава Бугульмы попал в ЦРБ после травмы и раскритиковал условия в больнице

Руководитель города остался недоволен условиями в медучреждении, размещённом в здании бывшего роддома.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов во время рабочего обхода получил травму — наступил на ржавый гвоздь, после чего обратился в местную центральную районную больницу.

Руководитель города остался недоволен условиями в медучреждении, размещённом в здании бывшего роддома.

«Подтверждаю ещё раз: условия, конечно, ужасные», — написал Фаттахов в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул необходимость скорейшего завершения ремонта в корпусах больницы. Временное размещение нескольких отделений в одном здании, по словам мэра, создаёт серьёзные неудобства как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Ранее местные жители неоднократно жаловались на состояние больничной инфраструктуры. После публичного заявления главы города вопрос может получить дополнительный контроль со стороны властей.

Напомним, экс-главе КирМоса грозит 8 лет колонии по делу о злоупотреблениях.