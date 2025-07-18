В Уфе построят два садика и школу на 1125 мест

В Ленинском районе Уфы полным ходом идет строительство сразу трех социально значимых объектов — двух детских садов и современной школы. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
На участке по улице Миловская рабочие возводят школу на 1125 мест. Сейчас там одновременно выполняют несколько видов работ: монтируют вентиляционные системы, утепляют фасад, устанавливают кровельные ограждения и радиаторы отопления. Параллельно ведется разводка коммуникаций и благоустройство прилегающей территории с установкой бордюрного камня и наружного освещения.
В микрорайоне «Кооперативный» появится новый двухэтажный детский сад, рассчитанный на шесть групп (156 детей). Строители уже завершают основные работы и приступают к облагораживанию территории.
Еще одно дошкольное учреждение на аналогичное количество мест строят в жилом районе «Затон-Восточный». На этом объекте сейчас монтируют кровлю, проводят вентиляционные системы и электропроводку.
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