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Самарский суд вынес К. Пееву приговор по делу о государственной измене

18 июля Самарский областной суд признал жителя региона К.

18 июля Самарский областной суд признал жителя региона К. Пеева виновным в государственной измене. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, сообщает ВолгаНьюс.

Помимо лишения свободы, осуждённый должен выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. После освобождения ему запрещено в течение года покидать место жительства без уведомления контролирующих органов.

Суд также ввёл дополнительные ограничения: на два года мужчине запретили работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, которые подчиняются МО РФ.

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