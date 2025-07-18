Самарский суд вынес К. Пееву приговор по делу о государственной измене

18 июля Самарский областной суд признал жителя региона К. Пеева виновным в государственной измене. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, сообщает ВолгаНьюс.
Помимо лишения свободы, осуждённый должен выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. После освобождения ему запрещено в течение года покидать место жительства без уведомления контролирующих органов.
Суд также ввёл дополнительные ограничения: на два года мужчине запретили работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, которые подчиняются МО РФ.
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