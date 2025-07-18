Под Ростовом мошенники под видом замены домофона похитили у женщины 300 тысяч

В Белокалитвинском районе Ростовской области местная жительница подверглась атаке телефонных мошенников и потеряла 300 тысяч рублей. О случившемся рассказали в донской полиции.
56-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Незнакомец представился работником управляющей компании и сообщил, что в доме будут менять домофон. А ему нужно знать, сколько человек живет в квартире, чтобы изготовить ключи. Дончанка ответила на вопрос. После чего «работник» попросил назвать код из СМС от нового домофона. Женщина выполнила указание. Но после разговора с незнакомцем поняла, что это был мошенник. Поэтому она позвонила в банк на горячую линию и все деньги перевела дочке.
На этом телефонные мошенники не остановились. Они позвонили снова. Звонивший представился сотрудником силового ведомства. Он сказал дончанке, что мошенники взломали ее аккаунт на Госуслугах, а еще оформили доверенность на кредит на 700 тысяч рублей. Собеседник посоветовал расторгнуть договор, и самой женщине взять кредит, чтобы сразу его погасить.
В банке дончанке одобрили кредит только на 306 тысяч. По инструкции лжеполицейского женщина перевела полученную сумму в банк якобы для закрытия кредита. Но спустя время жительница Белокалитвинского района поняла, что стала жертвой мошенников.
Сейчас полицейские пытаются найти звонивших пострадавшей.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
«Помахать рукой»: Как вывести на чистую воду мошенника, который представляется начальником, рассказал главный полицейский Дона.
Главный полицейский Дона Речицкий: В Ростовской области сократилось число убийств (подробнее).