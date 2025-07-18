Под Ростовом мошенники под видом замены домофона похитили у женщины 300 тысяч

56-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Незнакомец представился работником управляющей компании и сообщил, что в доме будут менять домофон. А ему нужно знать, сколько человек живет в квартире, чтобы изготовить ключи. Дончанка ответила на вопрос. После чего «работник» попросил назвать код из СМС от нового домофона. Женщина выполнила указание. Но после разговора с незнакомцем поняла, что это был мошенник. Поэтому она позвонила в банк на горячую линию и все деньги перевела дочке.