Самара впервые в истории приняла этап Кубка Континентальной лиги боулинга

В Самаре завершился турнир по боулингу в рамках Кубка Континентальной лиги. В личном зачёте победу одержала Полина Шутова из Санкт-Петербурга, представлявшая команду Red Team. Для спортсменки эта победа стала дебютной на этапах Кубка КЛБ.
В соревнованиях по скоростному боулингу лучший результат показал Роман Криворучко из Ставрополя, выступающий за команду «Индеаль». В конкурсе бросков-страйков чемпион России Ярослав Золотухин из московской команды «Б-69» установил рекорд, выбив максимальное количество кеглей за две минуты.
В командном турнире победу праздновали спортсмены «Б-69». Основной матч с командой «Индеаль Дельта» завершился вничью, а решающий бросок капитана Сергея Андреева в дополнительной игре принёс москвичам победу.
Следующий этап Кубка Континентальной лиги боулинга (0+) пройдёт с 14 по 18 сентября в Ташкенте.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.