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Самара впервые в истории приняла этап Кубка Континентальной лиги боулинга

В Самаре завершился турнир по боулингу в рамках Кубка Континентальной лиги.

В Самаре завершился турнир по боулингу в рамках Кубка Континентальной лиги. В личном зачёте победу одержала Полина Шутова из Санкт-Петербурга, представлявшая команду Red Team. Для спортсменки эта победа стала дебютной на этапах Кубка КЛБ.

В соревнованиях по скоростному боулингу лучший результат показал Роман Криворучко из Ставрополя, выступающий за команду «Индеаль». В конкурсе бросков-страйков чемпион России Ярослав Золотухин из московской команды «Б-69» установил рекорд, выбив максимальное количество кеглей за две минуты.

В командном турнире победу праздновали спортсмены «Б-69». Основной матч с командой «Индеаль Дельта» завершился вничью, а решающий бросок капитана Сергея Андреева в дополнительной игре принёс москвичам победу.

Следующий этап Кубка Континентальной лиги боулинга (0+) пройдёт с 14 по 18 сентября в Ташкенте.

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