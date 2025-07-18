Известный футбольный клуб из Нидерландов отказался играть в Тирасполе: Матч Лиги Европы «Шериф»- «Утрехт» состоится в Ниспоренах

После завершения матча с «Приштиной» и выхода во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы «Шериф» опубликовал на своем официальном сайте заявление:
«Во втором раунде соперником нашей команды станет представитель Нидерландов — ФК “Утрехт”.
По причинам, не зависящим от нашего клуба, первый матч против «Утрехта» пройдёт на Городском стадионе в Ниспоренах. Встреча состоится 24 июля, начало в 20:00".
Как выяснил портал Moldfootball.com, перенос матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Шерифом» и голландским «Утрехтом» из Тирасполя в Ниспорены связан с тем, что для приднестровского региона действует «красный код» в системе рекомендаций Министерства иностранных дел Нидерландов.
Это означает, что территория Приднестровья официально считается зоной повышенного риска. В таких случаях нидерландским гражданам, включая спортивные команды и болельщиков, настоятельно не рекомендуется посещать регион. Также страховые компании могут отказаться покрывать возможные риски, а государство не гарантирует консульскую и правовую поддержку в случае ЧП.
Отмечается, что территория не подконтрольна официальным властям, а близость военных действий усилила напряжение в регионе.
В то же время основная территория Молдовы находится под «жёлтым кодом», который допускает поездки при соблюдении мер предосторожности. Именно поэтому матч был перенесён на подконтрольную властям Молдовы территорию.
В государствах, с клубами из которых встречался «Шериф» в последние годы, «красного кода» для Приднестровья не было, поэтому матчи проводились в штатном режиме.
Ответный матч пройдет 31 июля в Нидерландах.
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