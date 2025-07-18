Ярмарка инновационных разработок в АПК пройдет 14 августа в Гродно

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка инновационных разработок «Агропромышленные и продовольственные технологии» пройдет 14 августа в Гродно, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по науке и технологиям.
Мероприятие пройдет в целях дальнейшего формирования и развития связей между предприятиями, организациями, учреждениями науки и образования, использования передовых научно-технических и инновационных разработок в реальном секторе экономики. Программа ярмарки включает проведение презентаций инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации, перед представителями потенциальных заказчиков и потребителей.
Ярмарка пройдет в Гродненской областной научно-технической библиотеке и участие в ней бесплатное.
Формат мероприятия — гибридный. Желающие смогут ознакомиться с инновациями и их авторами не только лично, но и дистанционно — путем подключения к трансляции на интернет-платформе (ссылка на подключение будет разослана на электронные адреса зарегистрированных участников).
Заинтересованным участникам необходимо до 8 августа 2025 года пройти онлайн-регистрацию или направить заявку по прилагаемой на сайте ГКНТ форме на адрес электронной почты seminar@belisa.org.by.
Дополнительную информацию по вопросам проведения и участия в ярмарке можно получить по телефонам: +375 (17) 203 13 19, +375 (17) 379 60 13, +375 (17) 374−26−63.-0-