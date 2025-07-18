18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по проспекту Дзержинского в Минске ограничат из-за замены дорожного покрытия. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с проведением работ по замене асфальтобетонного покрытия с 00.40 19 июля до 05.00 21 июля будет ограничено движение всех видов транспортных средств по проспекту Дзержинского на участке от улицы Космонавтов (включая перекресток) до границы города.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-