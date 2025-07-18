Сколько нужно съесть черники, чтобы зрение улучшилось? Рассказывает врач

Кто не слышал в детстве, что для зрения нужно есть морковку или чернику? А сегодня БАДы и витамины для зрения можно найти в каждой аптеке. Но есть ли в них польза при самостоятельном применении? Об этом и не только в проекте «В теме. Здоровье» рассказал врач-офтальмолог, врач года Республики Беларусь — 2024 Михаил Панес.
— Я всегда говорю: чтобы черника поработала, ее надо съесть ведро или два. То же самое с морковкой. Конечно, микроэлементы и полезные вещества флавоноиды, которые содержатся в этих продуктах, благоприятно сказываются на сетчатке глаза, внутриглазных структурах.
Есть БАДы, которые можно применять. Но это не значит, что можно принимать только БАДы, а в остальном питаться фастфудом, газировками и так далее (я не противник такого, но все должно быть в меру). Питание должно быть полноценным, и тогда можно добавлять туда по необходимости различные БАДы. Но, если у вас полноценное питание, то такой необходимости у вас и не будет, если у вас не будет определенных заболеваний глаз. В основном это возрастные состояния, когда поражается центр сетчатки. И тогда мы действительно рекомендуем дополнительные микроэлементы, которые можно получить только в правильных БАДах.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Фото из открытых интернет-источников.
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