Сколько нужно съесть черники, чтобы зрение улучшилось? Рассказывает врач

Есть БАДы, которые можно применять. Но это не значит, что можно принимать только БАДы, а в остальном питаться фастфудом, газировками и так далее (я не противник такого, но все должно быть в меру). Питание должно быть полноценным, и тогда можно добавлять туда по необходимости различные БАДы. Но, если у вас полноценное питание, то такой необходимости у вас и не будет, если у вас не будет определенных заболеваний глаз. В основном это возрастные состояния, когда поражается центр сетчатки. И тогда мы действительно рекомендуем дополнительные микроэлементы, которые можно получить только в правильных БАДах.