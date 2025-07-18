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Жительница Западного прокомментировала смертельную аварию на проспекте Стачки

В Ростове на Стачках насмерть сбили 19-летнюю девушку.

Источник: Комсомольская правда

Читательница «КП — Ростов-на-Дону» в нашем телеграм-канале рассказала, что пешеходный переход на проспекте Стачки, 217, где на днях насмерть сбили 19-летнюю девушку, был плохо освещен.

— Год назад здесь установили целую систему с предупреждающими знаками, как для пешеходов, так и для водителей. «Зебра» была хорошо освещена. Но спустя несколько месяцев подсветка перестала работать, знаки тоже исчезли.

Также подписчица добавила, что на этом пешеходном переходе часто сбивают людей.

Напомним, вечером в среду, 16 июля, на проспекте Стачки, 217 сбили 19-летнюю девушку. По предварительным данным, 23-летний водитель не нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу и наехал на ростовчанку, которая переходила дорогу в положенном месте. Девушка скончалась до приезда скорой помощи.

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