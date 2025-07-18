18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок на Национальную театральную премию, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.
В этом году конкурс проводится в следующих секциях: «Театр драмы», «Театр кукол», «Музыкальный театр» и «Спектакль для детей и юношества».
В секции «Театр драмы» определены две основные номинации («Лучший спектакль театра драмы для большой сцены» и «Лучший спектакль театра драмы для малой сцены») и несколько индивидуальных — «Лучшая работа режиссера в спектакле театра драмы», «Лучшая работа художника в спектакле театра драмы», «Лучшая женская роль в спектакле театра драмы», «Лучшая мужская роль в спектакле театра драмы», «Лучшая работа драматурга в спектакле театра драмы», «Премия жюри».
В секции «Театр кукол» — одна основная номинация «Лучший спектакль театра кукол». Индивидуальные номинации — «Лучшая работа режиссера в спектакле театра кукол», «Лучшая работа художника в спектакле театра кукол», «Лучшая актерская работа в спектакле театра кукол», «Премия жюри».
В секции «Музыкальный театр» три основных номинации: «Лучший оперный спектакль», «Лучший спектакль балета» и «Лучший спектакль в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл». Также есть несколько индивидуальных номинаций: «Лучшая работа постановщика в музыкальном спектакле (режиссера/балетмейстера/хореографа), “Лучшая работа художника в музыкальном спектакле”, “Лучшая женская роль в музыкальном спектакле”, “Лучшая мужская роль в музыкальном спектакле”, “Лучшая работа дирижера в музыкальном спектакле” и “Премия жюри”.
В секции «Спектакль для детей и юношества» — одна основная номинация «Лучший спектакль для детей и юношества».
В ходе конкурса также присуждают специальные премии — «За вклад в развитие театрального искусства Беларуси» и «За поддержку театрального искусства Беларуси».
Для участия в конкурсе необходимо представить на электронный адрес Министерства культуры (ministerstvo@kultura.gov.by) по 18 августа 2025 года следующие материалы: заявку на участие по форме, программу спектакля с указанием даты премьеры, сведения о режиссерско-постановочной группе, синопсис и видеозапись спектакля (действующую ссылку в интернете), афишу, фотографии спектакля и др.
Участвовать могут театрально-зрелищные организации Беларуси, иные организации культуры разных форм собственности, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Беларуси, которые реализуют творческую деятельность, связанную с постановкой спектаклей, учреждения образования в сфере культуры со спектаклями, премьера которых в Беларуси состоялась на протяжении с 1 марта 2023 года по 1 июня 2025 года.
При этом от одного участника конкурса может быть представлено не более, чем два спектакля в одной основной номинации. -0-