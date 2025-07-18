Начался прием заявок на Национальную театральную премию

В секции «Музыкальный театр» три основных номинации: «Лучший оперный спектакль», «Лучший спектакль балета» и «Лучший спектакль в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл». Также есть несколько индивидуальных номинаций: «Лучшая работа постановщика в музыкальном спектакле (режиссера/балетмейстера/хореографа), “Лучшая работа художника в музыкальном спектакле”, “Лучшая женская роль в музыкальном спектакле”, “Лучшая мужская роль в музыкальном спектакле”, “Лучшая работа дирижера в музыкальном спектакле” и “Премия жюри”.