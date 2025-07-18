Миллиардеру Ричарду Брэнсону исполнилось 75 лет

В начале 80-х Virgin Records вышли на международный уровень, а Брэнсон продолжил расширяться. Он приобрел сад на крыше бывшего универмага Derry & Tom’s в Кенсингтоне. Основал телекоммуникационную компанию Virgin Vision, затем — производителя видеоигр Virgin Games. А в 1984 году открыл авиакомпанию Virgin Atlantic. Первый рейс она совершила из лондонского аэропорта Гэтвик в нью-йоркский Ньюарк 22 июня 1984 года. ~Как рассказывал Брэнсон в 2024-м в интервью Independent, авиакомпанию он основал, поскольку в те годы ему приходилось много путешествовать, а качество сервиса на рейсах оставляло желать лучшего — и он решил это изменить.~ «Я не могу говорить “нет” вызовам. Просто подумал: “Черт с ним, надо попробовать”.