Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Интеллектуальный код Содружества». Международный конгресс пройдет в октябре в Санкт-Петербурге

«Интеллектуальный код Содружества» станет платформой для диалога между ведущими учеными, педагогами, экспертами, молодыми исследователями, представителями власти и бизнеса.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный научно-образовательный конгресс «Интеллектуальный код Содружества» пройдет 30−31 октября в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в МПА СНГ.

Уже открыта регистрация. Она продлится до 27 октября.

«Интеллектуальный код Содружества» станет платформой для диалога между ведущими учеными, педагогами, экспертами, молодыми исследователями, представителями власти и бизнеса.

Конгресс призван укрепить уникальные интеллектуальные связи, научные традиции и образовательные мосты, которые исторически сложились между странами и народами Содружества. Это то, что сегодня представляет наше общее и конкурентное преимущество.

Экспертам предстоит обсудить пути и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования и науки в СНГ с учетом национальных интересов, определить направления развития общего научно-образовательного пространства, а также отработать стратегии развития человеческого капитала, способного обеспечить технологический суверенитет и конкурентоспособность государств Содружества. По итогам конгресса будут разработаны рекомендации для органов власти и образовательных учреждений стран региона.

Сейчас продолжается формирование деловой программы конгресса, которая будет включать пленарные заседания, экспертные и дискуссионные сессии, выставки образовательных и научных проектов, а также мастер-классы и тренинги. Его организаторами выступают Межпарламентская Ассамблея СНГ и Совет Федерации Федерального собрания РФ. -0-