«Интеллектуальный код Содружества». Международный конгресс пройдет в октябре в Санкт-Петербурге

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный научно-образовательный конгресс «Интеллектуальный код Содружества» пройдет 30−31 октября в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в МПА СНГ.
Уже открыта регистрация. Она продлится до 27 октября.
«Интеллектуальный код Содружества» станет платформой для диалога между ведущими учеными, педагогами, экспертами, молодыми исследователями, представителями власти и бизнеса.
Конгресс призван укрепить уникальные интеллектуальные связи, научные традиции и образовательные мосты, которые исторически сложились между странами и народами Содружества. Это то, что сегодня представляет наше общее и конкурентное преимущество.
Экспертам предстоит обсудить пути и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования и науки в СНГ с учетом национальных интересов, определить направления развития общего научно-образовательного пространства, а также отработать стратегии развития человеческого капитала, способного обеспечить технологический суверенитет и конкурентоспособность государств Содружества. По итогам конгресса будут разработаны рекомендации для органов власти и образовательных учреждений стран региона.
Сейчас продолжается формирование деловой программы конгресса, которая будет включать пленарные заседания, экспертные и дискуссионные сессии, выставки образовательных и научных проектов, а также мастер-классы и тренинги. Его организаторами выступают Межпарламентская Ассамблея СНГ и Совет Федерации Федерального собрания РФ. -0-