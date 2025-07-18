«Интеллектуальный код Содружества». Международный конгресс пройдет в октябре в Санкт-Петербурге

Экспертам предстоит обсудить пути и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования и науки в СНГ с учетом национальных интересов, определить направления развития общего научно-образовательного пространства, а также отработать стратегии развития человеческого капитала, способного обеспечить технологический суверенитет и конкурентоспособность государств Содружества. По итогам конгресса будут разработаны рекомендации для органов власти и образовательных учреждений стран региона.