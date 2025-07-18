Очевидцы сообщили о пожаре на проспекте Соколова в Ростове

Вечером в пятницу, 18 июля, в Ростове на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Соколова вспыхнул пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Огромный столб дыма виден из окон близлежащих многоэтажек. По словам ростовчан, на место уже прибыли пожарные. Однако официальных комментариев от МЧС по Ростовской области еще не было.
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