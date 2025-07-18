Быть активными и креативными. Развитие молодежной политики в СГ обсудили в Смоленске

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России прошло в Смоленске. Его темой стала разработка проекта стратегии развития молодежной политики Союзного государства на среднесрочную перспективу, передает корреспондент БЕЛТА.
В мероприятии приняли участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, правительства Смоленской области, эксперты и руководители молодежных организаций двух стран.
Как отметил заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму, член Комиссии Парламентского собрания по науке и образованию, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич, мероприятие действительно очень важное. «Если мы не будем заниматься нашей молодежью, ей обязательно займутся другие. И сейчас, пока мы на семинаре обсуждаем важные вопросы молодежной политики, в это время наши враги думают, как перетянуть молодежь на свою сторону. Поэтому у мероприятия в Смоленске — своя важная миссия», — подчеркнул он.
На повестке дня были вопросы реализации Дорожной карты органов государственной власти Республики Беларусь, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и национальных общественных объединений двух стран в сфере молодежной политики на 2025−2027 годы, обсуждены предложения в стратегию молодежной политики Союзного государства на среднесрочную перспективу.
«Если мы говорим о семинарах, которые проходят под эгидой молодежи, когда собирается молодежь Союзного государства, то это, конечно, очень основополагающий момент, потому что именно им предстоит разрабатывать среднесрочную стратегию, по которой будет развиваться молодежное движение, — подчеркнул член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению, член Комиссии Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Шевцов. — И в связи с этим важно учитывать много аспектов. В первую очередь речь идет об историко-культурном и патриотическом аспектах. Конечно, научный подход, взаимодействие с различными общественными объединениями. Важно, чтобы молодежь Союзного государства была активной и креативной, ведь их идеи — это то зерно, которое должно прорастать в благодатной почве и в итоге вылиться в могучее дерево — молодежное движение Союзного государства».
Постоянно действующий семинар при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства был создан по инициативе союзных парламентариев в 2006 году. Формат мероприятия дает возможность детально рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства. -0-