Быть активными и креативными. Развитие молодежной политики в СГ обсудили в Смоленске

«Если мы говорим о семинарах, которые проходят под эгидой молодежи, когда собирается молодежь Союзного государства, то это, конечно, очень основополагающий момент, потому что именно им предстоит разрабатывать среднесрочную стратегию, по которой будет развиваться молодежное движение, — подчеркнул член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению, член Комиссии Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Шевцов. — И в связи с этим важно учитывать много аспектов. В первую очередь речь идет об историко-культурном и патриотическом аспектах. Конечно, научный подход, взаимодействие с различными общественными объединениями. Важно, чтобы молодежь Союзного государства была активной и креативной, ведь их идеи — это то зерно, которое должно прорастать в благодатной почве и в итоге вылиться в могучее дерево — молодежное движение Союзного государства».