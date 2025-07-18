Есть даже зона патио с костром. Посмотрите, какой двор сделали жители многоэтажки в Мозыре

Зона патио с костром, газоном и беседкой, резные столы и скамейки, забор из живых туй и декоративных диковинных кустарников… Это описание не заграничного курорта, а одной из мозырских многоэтажек. Жители дома на улице Пушкина объединились, чтобы создать двор мечты. И у них это явно получилось!
На радость всем.
У дома № 14 по улице Пушкина нас встречает председатель правления товарищества собственников Андрей Пискун. Еще не выйдя из машины замечаем на клумбах цветущие многолетники, а на стенах — кашпо с петуниями. Но это, уверяет наш собеседник, далеко не вся красота — и приглашает зайти во дворик. Послушно следуем и буквально через несколько минут застываем в изумлении: перед нами не просто двор многоэтажки, а невероятной красоты лужайка с беседкой, зоной патио, резными столами и скамейками, выстроенными по периметру туями и декоративными диковинными кустами. Под насаждениями — древесная кора, а по всей лужайке, как и у самого дома, будто под линейку высажен газон.
— Три года назад жильцы дома привели в порядок двор. Но этого оказалось недостаточно, и мы попросили исполком отдать в наше распоряжение находящийся рядом и, в общем-то, портящий вид косогор. Так появилась наша лужайка, ставшая для всех хорошей зоной отдыха, особенно детей, которых в этом доме много, — рассказывает Андрей Пискун.
Самое трудное было начать, признается собеседник. На первый субботник пришло не так много людей, как хотелось бы, — жильца четыре, не больше. В их числе и скромная женщина Мария Зборовская, которую мы встретили на лужайке. Человек она неравнодушный, трудолюбивый, а так как находится на заслуженном отдыхе, у нее чаще, чем у других, выдается свободная минутка, чтобы поработать на земле.
Увидев «движуху» под окнами, идею обустройства собственного дворика постепенно поддержали почти все жильцы дома. С каждым субботником энтузиастов становилось все больше. Высекали кустарники, спиливали лишнюю растительность, вывозили мусор, а главное — сгладили косогор. Затем стали думать, где и что высадить, установить, как обустроить клумбы, какие приобрести деревья. Когда же зона отдыха была готова, результат так впечатлил жильцов, что они решили принять участие в конкурсе на лучший двор среди домов товариществ собственников Мозыря.
— И выиграли! — восклицает Андрей Пискун. — На Дне города нам вручили диплом победителя и премию в тысячу рублей. За эти деньги купили газонокосилку, которая пригодилась в наведении порядка во дворике и у дома. Не так давно на одном из субботников установили забор, который, по мнению жителей, сделал территорию еще более уютной и милой.
Вечер у костра.
С появлением зоны отдыха жильцы все чаще стали проводить время на свежем воздухе. Многие признаются, что дворик не только перезнакомил соседей, но и сдружил. А еще стал любимым местом отдыха и детей, и взрослых. Теперь практически каждый вечер семьи собираются в зоне патио, которую уже ласково прозвали очагом согласия, разжигают костер и устраивают посиделки у огонька. А если кто заблудится, направление к очагу всегда укажет потешная троица: волк, заяц и сова — скульптурная композиция из дерева.
— И на этом работы не завершились, — признается председатель правления товарищества собственников. — Будьте уверены: у нас еще много идей для дальнейшего обустройства зоны отдыха. Приезжайте осенью, когда детвора вернется после каникул, сами увидите как здесь весело, особенно по вечерам.
С удовольствием принимаем приглашение.
Бобры готовятся к новоселью.
Власти города также вкладывают много сил и средств в благоустройство придомовых территорий. Вместе с заместителем председателя Мозырского райисполкома Дмитрием Миллером отправляемся посмотреть обязательный минимум, который готовят горожанам в новых жилых районах.
Еще недавно в микрорайоне Бобры был частный сектор. Сейчас же строители возводят сразу несколько домов. На стенах двух из них — муралы героев Великой Отечественной войны, участвовавших в освобождении города, — Михаила Малинина и Антона Рыжкова. Их имена также носят улицы микрорайона. И хотя в домах еще идут внутренние работы, во дворах уже укладывается плитка, оборудованы скамейки, устанавливаются урны и комплексы детских горок.
— В этом году сдаем пять домов с безбарьерным входом — перед подъездами нет ступенек, — обращает внимание Дмитрий Миллер и уточняет: — Как далее обустроить свой двор, какие деревья посадить, где разбить клумбы, нужны ли еще какие-то конструкции для детей, будут решать сами жильцы. Как правило, люди не жалеют денег на обустройство своих дворов.
Тамара МАРКИНА,
газета «7 дней».-0-