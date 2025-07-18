Есть даже зона патио с костром. Посмотрите, какой двор сделали жители многоэтажки в Мозыре

У дома № 14 по улице Пушкина нас встречает председатель правления товарищества собственников Андрей Пискун. Еще не выйдя из машины замечаем на клумбах цветущие многолетники, а на стенах — кашпо с петуниями. Но это, уверяет наш собеседник, далеко не вся красота — и приглашает зайти во дворик. Послушно следуем и буквально через несколько минут застываем в изумлении: перед нами не просто двор многоэтажки, а невероятной красоты лужайка с беседкой, зоной патио, резными столами и скамейками, выстроенными по периметру туями и декоративными диковинными кустами. Под насаждениями — древесная кора, а по всей лужайке, как и у самого дома, будто под линейку высажен газон.