18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз журналистов вошел в состав президиума правления медиаплатформы «Один пояс — один путь» (BRJN), сообщает БЕЛТА.
Состав президиума BRJN на следующие пять лет был избран сегодня на XI Форуме платформы в провинции Цзянси в Китае. В него вошли объединения журналистов Беларуси, Камбоджи, Китая, Кении, Польши и Клуб журналистов Латинской Америки. При избрании нового состава президиума учитывался вклад журналистских организаций в общее дело, репутация, позиция объединения в своей стране и регионе, география и другие факторы.
По регламенту BRJN новый состав президиума будет работать до 2031 года. Его члены будут руководить платформой по очереди сроком на один год каждый. На ротационной основе в этом году президиум BRJN возглавил председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. «Мы будем работать над укреплением солидарности и медиаландшафта, над созданием новых платформ прямого обмена контентом, разумным использованием платформ ИИ в журналистике. Задачи перед нами стоят очень серьезные. Я уверен, что с ростом самой организации и ее авторитета в мире журналистики мы со всем справимся», — отметил он.
Завтра на пленарном заседании форума BRJN новый президиум объявит о приоритетах своей работы на следующие пять лет. В этом году в форуме участвует около 300 ведущих журналистов из 50 стран мира. Всего Платформа BRJN объединяет более полутора миллионов журналистов и экспертов из 100 стран и регионов мира. -0-