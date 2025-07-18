Белорусский союз журналистов вошел в состав президиума правления медиаплатформы «Один пояс — один путь»

По регламенту BRJN новый состав президиума будет работать до 2031 года. Его члены будут руководить платформой по очереди сроком на один год каждый. На ротационной основе в этом году президиум BRJN возглавил председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. «Мы будем работать над укреплением солидарности и медиаландшафта, над созданием новых платформ прямого обмена контентом, разумным использованием платформ ИИ в журналистике. Задачи перед нами стоят очень серьезные. Я уверен, что с ростом самой организации и ее авторитета в мире журналистики мы со всем справимся», — отметил он.