Замглавы Росавиации высоко оценил аэропорт Геленджика

ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл — РИА Новости. Заместитель главы Росавиации Сергей Страмоус в разговоре с РИА Новости высоко оценил аэропорт Геленджика.
«Аэропорт шикарный. Сами чувствуете, какая система кондиционирования, современный дизайн, подсветка. Очень комфортно для наших пассажиров. Мне очень понравилось. Все хорошо», — рассказал он.
Отвечая на вопрос о возможном открытии других аэропортов юга, Страмоус сказал: «Не могу рассказать. По аэропортам Геленджика и Элисты мы информацию доводили по факту того, как были проведены все мероприятия, были приняты выверенные решения».
Первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы в Геленджик приземлился в аэропорту назначения днем 18 июля. Рейс выполнила авиакомпания «Аэрофлот» из аэропорта «Шереметьево» с загрузкой около 95%, заняты были 175 из 183 кресел. Время в пути составило около четырех часов.
Компания будет летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа — два раза в сутки, с 8 августа — три раза в сутки. Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.
Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 мск до 20.00 мск.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты.