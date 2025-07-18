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Переспавшая с 12 монахами девушка сделала неожиданное признание

Переспавшая с 12 буддийскими монахами мошенница из Таиланда, которая выманила у них шантажом 350 миллионов батов (926 миллионов рублей), впервые высказалась о своих поступках.

Переспавшая с 12 буддийскими монахами мошенница из Таиланда, которая выманила у них шантажом 350 миллионов батов (926 миллионов рублей), впервые высказалась о своих поступках. Об этом пишет Daily Star.

В интервью Вилаван Эмсават рассказала, что испытывает угрызения совести в связи со случившимся.

По словам женщины, она знала, что, занимаясь сексом с духовными лицами, совершает грех, но продолжала делать это, чтобы прокормить детей.

Эмсават признала, что соблазнила 12 высокопоставленных монахов, с которыми регулярно имела интимную связь.

Духовные лица, давшие обет безбрачия, платили ей огромные суммы, чтобы скрыть свои похождения. Но в момент ареста на счетах девушки было только 44 тысячи батов (100 тысяч рублей), полученные шантажом миллионы она проиграла в онлайн-казино.

Ранее буддийский мир Таиланда потряс весьма громкий и пикантный скандал. Во вторник местная полиция арестовала 35-летнюю Вилаван Эмсават, которая обвиняется в тайных интимных отношениях с 12 монахами, а также в отмывании денег и получении краденого.