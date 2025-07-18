Народные приметы на 19 июля 2025 года: что нельзя делать в Сысоев день

Избегать лени и бездействия — считается, что праздность в этот день отнимает удачу. Не сажать и не пересаживать растения — велика вероятность, что они не приживутся. Не вступать в споры, особенно дома — это нарушает гармонию и влияет на атмосферу в семье. Воздержаться от крупных покупок и сделок — они могут оказаться неудачными. Не брать и не давать деньги в долг — можно нарушить финансовую стабильность. Не оставлять в доме мусор и беспорядок — это символизирует утрату накопленного достатка.