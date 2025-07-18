Народные приметы на 19 июля 2025 года: что нельзя делать в Сысоев день

Какой сегодня день по народному календарю.
19 июля в народном календаре отмечается Сысоев день — в честь преподобного Сисоя Великого, которого на Руси почитали как заступника полей и покровителя добрых урожаев. Считалось, что этот день связан с завершением первой половины лета и подготовкой к сбору плодов. Люди начинали подводить первые итоги земледельческого труда и обращали особое внимание на состояние полей, лугов и садов.
В старину верили, что Сысой наблюдает за стараниями крестьян, помогает в делах, связанных с сохранением урожая, и оберегает трудолюбивых от бед и потерь. Поэтому 19 июля был днём, когда особенно важно было проявить заботу о доме, семье и хозяйстве.
Что делали на Руси в этот день.
Завершали или продолжали сенокос, собирали сено в стога и укладывали его в амбары. Приводили в порядок хозяйственные постройки — ремонтировали, укрепляли крыши и сараи. Проводили ревизию в закромах: проверяли старые запасы и планировали новые заготовки. Осматривали садовые деревья и кустарники, чтобы оценить, как наливаются плоды. Женщины начинали первые летние заготовки из ягод, особенно варенье и компоты. Детям рассказывали приметы и учили наблюдать за природой.
День был насыщен делами, направленными на сохранение и приумножение того, что уже удалось вырастить.
Что рекомендуется делать в этот день.
Навести порядок в хозяйстве — разобрать кладовки, пересортировать продукты. Заняться огородом: убрать сухую ботву, прополоть, подкормить растения. Завершить укладку сена или начать его перевозку в тёплые, сухие помещения. Сделать генеральную уборку в доме, особенно в труднодоступных местах. Начать летние заготовки: ягоды, зелень, ранние овощи. Обратить внимание на семейные дела — навести порядок, уделить время близким.
Работа, выполненная в этот день, считалась особенно продуктивной и приносящей долгосрочную пользу.
Чего не стоит делать 19 июля.
Избегать лени и бездействия — считается, что праздность в этот день отнимает удачу. Не сажать и не пересаживать растения — велика вероятность, что они не приживутся. Не вступать в споры, особенно дома — это нарушает гармонию и влияет на атмосферу в семье. Воздержаться от крупных покупок и сделок — они могут оказаться неудачными. Не брать и не давать деньги в долг — можно нарушить финансовую стабильность. Не оставлять в доме мусор и беспорядок — это символизирует утрату накопленного достатка.
Согласно народной традиции, Сысоев день — время, когда нужно закрепить плоды своих усилий и бережно отнестись к тому, что уже удалось создать. Уют, чистота и доброжелательная атмосфера в доме в этот день считались залогом спокойного конца лета.
Приметы погоды на 19 июля.
Солнечное и ясное утро — к богатому урожаю. Много росы — к тёплой и сухой погоде. Летят паутинки — к жаркому августу. Дождь с утра — к мягкой и снежной зиме. Низкие тучи — к скорому похолоданию. Тихий вечер без ветра — ближайшие дни будут тёплыми и ясными.
Погода на Сысоев день часто указывала на то, каким будет остаток июля и стоит ли ждать обильной жатвы. Именно поэтому 19 июля крестьяне внимательно вглядывались в небо и прислушивались к природе.
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