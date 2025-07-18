Вышла замуж за дворника, сбежала от миллионера и увела Кузьмина у Пугачевой: все о романах Веры Сотниковой

Вера Сотникова отмечает день рождения 19 июля.
Вера Сотникова -известная актриса и телеведущая. Зрителям она запомнилась как Ира Голубева из военной картины «Государственная граница», Фаина из драмы «Десять лет без права переписки». За роль Людмилы Зыкиной в сериале «Людмила» была номинирована на премию «Золотой орел». Сотникова известна не только актерскими ролями, но и многочисленными романами. 19 июля ей исполняет 65 лет. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Веры Сотниковой.
Вера Сотникова родилась 19 июля 1960 года в Сталинграде. Ее отец трудился шихтовщиком на заводе, а мать была телефонисткой. С детства Вере прививали любовь к литературе, семья часто посещала театры и музеи. «Моя старшая сестра Галя работала режиссером на Волгоградском телевидении. Это она посоветовала мне поступать в театральное училище в Саратове и даже дала отрывок из О. Генри, с которым ранее поступала сама», — рассказывала Сотникова.
Однако экзамена будущая звезда провалила. Не получилось поступить и в МГУ, где она планировала учиться на филолога. После очередной неудачи Вера планировала снова вернуться обратно в Волгоград, но все-таки решила попробовать поступить в Школу-студию МХАТ. Неожиданно для самой себя в этот раз ее зачислили.
Карьера Веры Сотниковой.
Окончив вуз Сотникова работала в театре на Малой Бронной, во МХАТе, в театре им. Моссовета и театре Романа Виктюка. Она исполнила роль Маргариты в постановке «Мастер и Маргарита», Елену Андреевну в пьесе «Дядя Ваня». Режиссер Роман Виктюк увидел в Сотниковой идеальную исполнительницу роли возлюбленной поэта Сергея Есенина и пригласил ее на главную роль в спектакле «Сергей и Айседора»..
Вера Сотникова активно снималась в сериала и работала в театреФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Также она снялась в комедии «Самая обаятельная и привлекательная», в драме Карена Шахназарова «Курьер», в фильмах «Государственная граница», «Десять лет без права переписки», «Охота на сутенера». За роль в «Байроне» Веру Михайловну признали лучшей актрисой второго плана.
К 40 годам она начала появляться в сериалах. Она сыграла главную роль в мелодраме «Слова и музыка», а также снялась в проектах «Новая жизнь Маши Соленовой» и «По разным берегам». За роль Людмилы Зыкиной в автобиографическом сериале «Людмила» Вера Михайловна была выдвинута на соискание премии «Золотой орел» в категории «Лучшая актриса мини-сериала».
Широкая популярность к Вере Сотниковой пришла после появления на телевидения в качестве ведущей. Сначала было шоу «Клуб бывших жен» на телеканале ТНТ, а потом Сотникова стала участвовать в шоу «Битва экстрасенсов».
Личная жизнь Веры Сотниковой.
Брак с дворником Юрием Никольским.
Первой любовью Веры Сотниковой стал Юрий Никольский. Они познакомились в студенческом общежитии МХАТа. Молодой человек был старше ее и называл себя реставратором. Позже выяснилось, что он работает дворником, но Веру это не смутило, так как она была влюблена.
«Мне было 17 лет, он был на пять лет старше. Жила в общежитии, одна из девочек из моей комнаты однажды позвала в гости друга своего мужа. Зашел такой красивый. И я влюбилась с первого взгляда. Он сказал, что работает реставратором в Пушкинском музее. Потом я увидела трудовую книжку и поняла, что он дворник, но приняла это», — рассказывала Сотникова.
После того, как Сотникова забеременела, они поженились. Однако после свадьбы Юрий выпивал, изменял жене и, когда ребенку было восемь месяцев, ушел из семьи. «Брать на себя ответственность за жену и ребенка муж не собирался. Я оказалась в нищете, а потом и без крыши над головой. Юра выставил меня за дверь. Работы не было. Не могу об этом вспоминать», — говорила актриса в программе «Судьба человека».
Роман с миллионером Эрнестом Пиндуром.
Позже Сотникова встретила миллионера из Германии Эрнеста Пиндура. Он был старше Сотниковой на 16 лет и сделал все для того, чтобы она ни в чем не нуждалась. Когда Эрнест предложил ей выйти замуж, она сначала согласилась. Однако, узнав, что ей придется уехать с мужем в Германию, буквально сбежала из-под венца. Ей не хотелось бросать актерскую профессию. Эрнест пытался вернуть актрису, но к тому времени оказалось, что у нее начался роман с актером Владом Ветровым.
Роман с Владом Ветровым.
Роман с Ветровым был короткимФото: Киселев Сергей / Агентство «Москва».
Роман Веры Сотниковой и Влада Ветрова длился несколько лет. Проблема была в том, что актер был женат. Он хотел уйти из семьи, но Вера его остановила. Она поняла, что не готова прожить с ним до конца своих дней.
Роман с Владимиром Кузьминым.
С Кузьминым Сотникова прожила семь летФото: Илья Московец © URA.RU.
Следующим ее любовником стал музыкант Владимир Кузьмин, которого актриса отбила у примадонны Аллы Пугачевой. На новогодней вечеринке Вера Сотникова познакомилась с Владимиром Кузьминым. Несмотря на репутацию ловеласа, пятерых детей от прошлых отношений, суперзвезда и просто творческий парень быстро зацепил актрису.
«Если бы я знала, что он с Пугачевой, то я бы ни-ни. Но я не знала, и у нас случился бурный роман», — рассказывала Сотникова в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. Они прожили вместе семь лет. У Владимира уже на тот момент было пятеро детей, и он не решился завести шестого. Скандалы на бытовой почве вскоре обернулись расставанием.
Роман с Дмитрием Малашенко.
Сотникова и Малашенко познакомились в театреФото: Кадр из фильма «Женись на мне», Олег Штром, 2022, AVK production по заказу Epic Media.
Последние романтические отношения Веры Сотниковой, о которых стало известно широкой публике, связывали ее с актером Дмитрием Малашенко. Артисты вместе работали над постановкой «Айседора», где Малашенко исполнял роль Сергея Есенина, а Сотниковой достался образ Айседоры Дункан — его возлюбленной. Несмотря на разницу в возрасте в 24 года, они встречались два года.
Скандалы с Верой Сотниковой.
Суд с соседом из-за земли.
В 2022 году Сотникова заявила, что судится с соседом по даче, который купил территорию, прилегающую к ее участку. «Он купил землю, которая прилегает к моему участку, прямо под забор, где находится моя инфраструктура: септик и столб с счетчиком. Теперь ни я не могу туда подойти, ни даже инженеры электросети», — заявила Сотникова в эфире «НТВ».
Артистка призналась, что сосед повредил ее электросети и однажды утром она обнаружила, что перед вторым выходом из ее дома стоит кирпичная стена. «Я была справедлива, была толерантна, добра. Я вступаю в такую борьбу, что им мало не покажется», — заявляла она.
Ссора с каскадером на съемках.
Каскадер Александр Иншаков рассказывал журналу «7 дней», как разругался с Сотниковой во время съемок фильма «Граф Роберт Парижский» в Турции. Скандал случился, когда им дали разрешение поработать в храме Святой Софии. Пропуск был ровно на один день, однако на съемках Сотникова была не в настроении. После ряда замечаний, актриса и вовсе удалилась с площадки. В итоге часть эпизодов сняли без артистки, однако дальше Иншакову и Сотниковой все же пришлось работать вместе. По сценарию нужно было отснять любовную сцену.
«Я был готов ее загрызть. Как вы понимаете, партнершу я просто ненавижу. Она тоже обиженная. Но наши эмоции дали удивительные плоды. У нас в кадре стрелы из глаз летели. На экране это выглядело страстью», — рассказывал каскадер.