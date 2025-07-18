Вышла замуж за дворника, сбежала от миллионера и увела Кузьмина у Пугачевой: все о романах Веры Сотниковой

Позже Сотникова встретила миллионера из Германии Эрнеста Пиндура. Он был старше Сотниковой на 16 лет и сделал все для того, чтобы она ни в чем не нуждалась. Когда Эрнест предложил ей выйти замуж, она сначала согласилась. Однако, узнав, что ей придется уехать с мужем в Германию, буквально сбежала из-под венца. Ей не хотелось бросать актерскую профессию. Эрнест пытался вернуть актрису, но к тому времени оказалось, что у нее начался роман с актером Владом Ветровым.