В России в коллекцию РАН поступили потенциальные метеориты с Меркурия

В Метеоритную коллекцию Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН недавно поступили камни, которые могут оказаться метеоритами с планеты Меркурий. Сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии Константин Рязанцев пояснил, что пока на Земле не нашли полностью подтвержденных меркурианских метеоритов, но есть образцы-кандидаты. Об этом пишет mk.ru.
— Меркурий нас не баловал своими метеоритами, это точно. С одной стороны, это небольшая планета со слабой гравитацией, и при падении крупного астероида вполне возможен выброс в космос камней с ее поверхности. Однако дело осложняется близостью Солнца, — объяснил Рязанцев.
Ученый добавил, что свойства этих камней изучают, опираясь на данные космических миссий. Анализ показал, что горные породы планеты бедны железом и содержат редкий минерал ольдгамит, что помогает искать похожие метеориты среди земных находок.
По словам эксперта, недавно в Северной Африке были найдены два необычных метеорита, которые близки по составу и структуре к породам Меркурия. Тем не менее, у них есть и отличия, поэтому пока нельзя однозначно подтвердить их происхождение с этой планеты.
Рязанцев отметил, что поиски продолжаются. Для окончательного ответа нужны прямые исследования пород Меркурия, особенно анализы изотопного состава, которые помогут точно определить источник этих загадочных камней.