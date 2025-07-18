Клиенты российской бургерной не могут заказать еду из-за сбоев

«Вкусно и точка — всплеск жалоб. Регионы — Санкт-Петербург, Тверская область, Москва. Теги — не открывается, приложение, не загружается», — сказано в сводке портала. Отмечается, что наибольшее число сообщений о неполадках поступило от жителей Тверской области (13%), Санкт-Петербурга (12%), Москвы (11%). А также Нижегородской (10%) и Самарской (6%) областей.