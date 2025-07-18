Клиенты российской бургерной не могут заказать еду из-за сбоев

Пользователи нескольких российских регионов жалуются на сбои в работе сайта ресторана.
Согласно данным портала Downdetector, пользователи из России отмечают перебои в функционировании мобильного приложения сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». По состоянию на 19:37 по московскому времени зафиксировано 438 обращений с жалобами на работу сервиса.
«Вкусно и точка — всплеск жалоб. Регионы — Санкт-Петербург, Тверская область, Москва. Теги — не открывается, приложение, не загружается», — сказано в сводке портала. Отмечается, что наибольшее число сообщений о неполадках поступило от жителей Тверской области (13%), Санкт-Петербурга (12%), Москвы (11%). А также Нижегородской (10%) и Самарской (6%) областей.
Статистика Downdetector показывает, что 70% пользователей столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, 15% сообщили о трудностях при использовании веб-сайта, 11% указали на сбои общего характера, а 1% — на неполадки в системе уведомлений.