Лукашенко потребовал не шутить с картошкой, чтобы не злить белорусов

Президент Белорусси Александр Лукашенко в пятницу, 18 июля, в ходе совещания касательно сбора урожая рассказал о переживаниях из-за урожая картофеля в республике и потребовал не шутить на эту тему, чтобы «не получить по ушам» от сограждан.
Глава государства признался, что беспокоится насчет того, что какая-нибудь болезнь может навредить посевам картошки. Он также напомнил министру сельского хозяйства о проблемах с урожаем овоща в прошлом году и призвал того отнестись к делу со всей серьезностью.
— Я за картошку, конечно, переживаю, но меня успокаивает то, что у нас все-таки производство картофеля, как и свеклы, сконцентрировано в отдельных хозяйствах, там, где умеют его возделывать. Меня это успокаивает, но вас не должно успокаивать, — передает слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
Президент России Владимир Путин в контексте сельскохозяйственных вопросов поинтересовался у заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель. Глава государства также обсудил с Лукашенко нехватку этого овоща. Он отметил, что, по словам белорусского президента, «все продали в Россию».