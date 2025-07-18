Лукашенко потребовал не шутить с картошкой, чтобы не злить белорусов

— Я за картошку, конечно, переживаю, но меня успокаивает то, что у нас все-таки производство картофеля, как и свеклы, сконцентрировано в отдельных хозяйствах, там, где умеют его возделывать. Меня это успокаивает, но вас не должно успокаивать, — передает слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».