Минздрав: Каждая пятая медсестра в России увольняется в первый год работы

Из 69 тысяч медсестер, который устроились работать в медицинские организации, почти 15 тысяч человек проработали меньше года. Это составляет около 21 процента от общего количества сотрудников. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.
— Мы с пенсионным фондом решили посмотреть, сколько из молодых специалистов, пришедших на должность медицинских сестер, остались работать в своих организациях больше года. Из 69 тысяч почти 15 тысяч медицинских сестер проработали меньше года и уволились, — подчеркнула чиновница во время всероссийской конференции «Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров».
Также она отметила, что в среднем этот показатель составляет менее 15 процентов в российских регионах. Меньше всего кадровых потерь зафиксировали в Ивановской и Херсонской областях, а также в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Лидерами по числу уволившихся сотрудников стали республики Тыва (42 процента), Алтай (41 процент), Калмыкия (34 процента), Бурятия (33 процента) и Курганская область (32 процента), передает ТАСС.
2 июля член комитета Государственной думы по здравоохранению Юлия Дрожжина заявила, что идея предоставления месячного отпуска после пяти лет работы в одной компании является выгодной для работника, но неблагоприятной для работодателя. Парламентарий отметила, что дополнительный месяц отпуска приведет к росту издержек для руководства.