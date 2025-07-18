Минздрав: Каждая пятая медсестра в России увольняется в первый год работы

— Мы с пенсионным фондом решили посмотреть, сколько из молодых специалистов, пришедших на должность медицинских сестер, остались работать в своих организациях больше года. Из 69 тысяч почти 15 тысяч медицинских сестер проработали меньше года и уволились, — подчеркнула чиновница во время всероссийской конференции «Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров».