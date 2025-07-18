Беременную пассажирку выдворили с рейса из-за бутерброда с тунцом

Беременная пассажирка была вынуждена покинуть рейс из-за наличия в бортовом меню сэндвичей с тунцом. Об этом рассказала сама девушка в социальных сетях, ее пост привлек внимание портала Daily Mail.
Согласно источнику, 24-летняя девушка возвращалась в Манчестер с греческого острова Корфу. Она предупредила авиакомпанию о своей аллергии на морепродукты, чтобы исключить риск опасных блюд.
Однако, после посадки стало известно, что пассажирам все же предложат бутерброды с тунцом. Будущая мама сообщила бортпроводникам, что готова выкупить все закуски, но авиакомпания все равно отказала ей в перелете. В итоге беременную туристку выдворили с рейса и она вернулась в Великобританию только через два дня.
Ранее появилась информация о том, что волейболиста команды «Факел» Александра Кимерова сняли с самолета рейса Самара — Москва из-за того, что он не поместился в своем кресле.