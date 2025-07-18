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Беременную пассажирку выдворили с рейса из-за бутерброда с тунцом

Девушка предупредила авиакомпанию об аллергии на морепродукты, однако это не помогло.

Источник: Комсомольская правда

Беременная пассажирка была вынуждена покинуть рейс из-за наличия в бортовом меню сэндвичей с тунцом. Об этом рассказала сама девушка в социальных сетях, ее пост привлек внимание портала Daily Mail.

Согласно источнику, 24-летняя девушка возвращалась в Манчестер с греческого острова Корфу. Она предупредила авиакомпанию о своей аллергии на морепродукты, чтобы исключить риск опасных блюд.

Однако, после посадки стало известно, что пассажирам все же предложат бутерброды с тунцом. Будущая мама сообщила бортпроводникам, что готова выкупить все закуски, но авиакомпания все равно отказала ей в перелете. В итоге беременную туристку выдворили с рейса и она вернулась в Великобританию только через два дня.

Ранее появилась информация о том, что волейболиста команды «Факел» Александра Кимерова сняли с самолета рейса Самара — Москва из-за того, что он не поместился в своем кресле.