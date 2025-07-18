Беременную пассажирку выдворили с рейса из-за бутерброда с тунцом

Однако, после посадки стало известно, что пассажирам все же предложат бутерброды с тунцом. Будущая мама сообщила бортпроводникам, что готова выкупить все закуски, но авиакомпания все равно отказала ей в перелете. В итоге беременную туристку выдворили с рейса и она вернулась в Великобританию только через два дня.