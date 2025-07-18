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В приложении «Вкусно — и точка» произошел сбой

Downdetector: в приложении сети ресторанов «Вкусно и точка» произошел сбой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сбои наблюдаются в приложении «Вкусно — и точка», убедился корреспондент РИА Новости.

«Что-то пошло не так. При получении данных произошла ошибка. Попробуйте еще раз», — следует из сообщения при попытке открыть приложение сети ресторанов.

Согласно Downdetector, за последний час на работу приложения поступило 614 жалоб, а за сутки — 1051.

«Вкусно — и точка» — ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Сегодня большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.