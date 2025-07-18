Россия охвачена массовыми сбоями: как они затронули регионы 18 июля

Россияне жаловались на трудности с доступом к мессенджеру Discord — до 45% всех сообщений о сбоях. Второе место по числу обращений занимает сервис «Вкусно — и точка», на который пришлось до 32% жалоб. В отдельных регионах пользователи также сообщают о проблемах с сайтами OZON, Roblox, «Тис-диалог», а также с мобильными приложениями операторов связи.