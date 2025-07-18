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Россия охвачена массовыми сбоями: как они затронули регионы 18 июля

Массовые сбои интернета и цифровых сервисов охватили десятки регионов России. Проблемы затронули популярные онлайн-сервисы, включая Discord и «Вкусно — и точка». Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других регионов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В Москве и Питере жалуются на сбои в Discord и Вкусно и точка.

Массовые сбои интернета и цифровых сервисов охватили десятки регионов России. Проблемы затронули популярные онлайн-сервисы, включая Discord и «Вкусно — и точка». Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других регионов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Кроме того Москвичи столкнулись с перебоями связи у крупнейших операторов. Всплеск жалоб был замечен около 03:00 по мск, а после около 11:00. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.

Масштабные сбои: где и у кого проблемы.

По информации Downdetector, суммарно за сутки больше всего жалоб было отправлено из Москвы (7,9 тысяч), Санкт-Петербурга (3.5 тысяч), Калининградской (639), Свердловской (850), Нижегородской (тысяча), Новосибирской (730), Томской (79) областях. Однако только за час в Москве зафиксировано 738 обращений за час, в Санкт-Петербурге — 328, в Калининграде — 738, в Тверской области — 60. Большинство пользователей отмечают общий сбой работы сервисов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМосквичи столкнулись с перебоями связи у крупнейших операторов.

Россияне жаловались на трудности с доступом к мессенджеру Discord — до 45% всех сообщений о сбоях. Второе место по числу обращений занимает сервис «Вкусно — и точка», на который пришлось до 32% жалоб. В отдельных регионах пользователи также сообщают о проблемах с сайтами OZON, Roblox, «Тис-диалог», а также с мобильными приложениями операторов связи.

Также Москвичи столкнулись с перебоями связи у крупнейших операторов. Всплеск жалоб начался около сначала около 03:00 по мск, а после около 11:00.

Почему сегодня не работает мобильный интернет.

Власти российских регионов предупредили граждан о возможных временных ограничениях мобильного интернета для обеспечения безопасности. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщил, что в период угрозы атак беспилотников в отдельных районах региона возможно снижение скорости мобильной связи с 4G до 2G.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru пояснил, что мобильный интернет и сотовая связь часто используются злоумышленниками для дистанционного управления при совершении терактов. По этой причине отключение мобильного интернета, по его словам, — вполне логичный шаг.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссиян успокоили по поводу массовых отключений интернета: какие изменения скоро произойдут.

Причина массового отключения интернета по всей России.

В Кремле прокомментировали ситуацию с перебоями в работе мобильного интернета по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что подобные меры оправданы необходимостью защиты граждан. По его словам, угрозы безопасности реальны, поэтому принимаются все необходимые шаги для их предотвращения.

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