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Китайская компания представила первого в мире гуманоидного робота

Робот Walker S2 может теоретически работать круглосуточно без участия человека, самостоятельно пополняя запас энергии.

Источник: Аргументы и факты

Китайская технологическая компания UBTech Robotics разработала уникального гуманоидного робота Walker S2, который способен самостоятельно производить замену аккумулятора, сообщает в пятницу издание South China Morning Post (SCMP).

По информации компании, Walker S2 может теоретически работать круглосуточно без участия человека, самостоятельно пополняя запас энергии.

В опубликованном UBTech коротком видеоролике, который приводит SCMP, робот в полный рост подходит к зарядной станции, извлекает из своей спины разряженную батарею, устанавливает новую и продолжает движение.

В названии ролика подчеркивается, что Walker S2 — первый в мире гуманоид, обладающий подобной функцией автономной замены источника питания.

Ранее стало известно о том, что ученые из США создали робота-хирурга с искусственным интеллектом, который впервые самостоятельно выполнил сложную операцию на желчном пузыре.