The Times: Си Цзиньпин планирует устроить встречу с Путиным и Трампом в Пекине

По данным журналистов, встреча может состояться 3 сентября в рамках мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Так, поводом для саммита станет военный парад в Пекине, приуроченный к годовщине победы над милитаристской Японией. Путин, по информации источника, уже согласился принять участие в мероприятии. Ожидается, что приглашение Трампу будет направлено в ближайшее время.