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The Times: Си Цзиньпин планирует устроить встречу с Путиным и Трампом в Пекине

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует организовать трехстороннюю встречу с российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Пекине. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщила газета The Times со ссылкой на осведомленный источник.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует организовать трехстороннюю встречу с российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Пекине. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщила газета The Times со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, встреча может состояться 3 сентября в рамках мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Так, поводом для саммита станет военный парад в Пекине, приуроченный к годовщине победы над милитаристской Японией. Путин, по информации источника, уже согласился принять участие в мероприятии. Ожидается, что приглашение Трампу будет направлено в ближайшее время.

— Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности, — говорится в материале.

Тем временем Си после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине заявил, что обе страны должны «укреплять взаимную поддержку на многосторонних форумах».

Путин ранее проводил телефонный разговор с председателем Китая, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения.

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