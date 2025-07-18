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В Красносулинском районе произошло смертельное ДТП

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии на трассе под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Красносушинском районе на автодороге «Красный Сулин — Гуково — Новошахтинск» произошло смертельное ДТР. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель «ВАЗа 2101» при развороте влево съехал на обочину вправо, после чего, не снижая скорости, начал поворачивать влево и столкнулся с ехавшим сзади в попутном направлении автомобилем «Лада Ларгус». Вторая машина попыталась уйти от удара и выехала на встречную полосу. Но после столкновения с «ВАЗ 2101» авто съехало с дороги влево и опрокинулось.

В результате аварии водителя «ВАЗ 2101» госпитализировали с травмами, а его 63-летняя пассажирка скончалась.

Сейчас на месте ДТП работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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