В Красносулинском районе произошло смертельное ДТП

В Красносушинском районе на автодороге «Красный Сулин — Гуково — Новошахтинск» произошло смертельное ДТР. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель «ВАЗа 2101» при развороте влево съехал на обочину вправо, после чего, не снижая скорости, начал поворачивать влево и столкнулся с ехавшим сзади в попутном направлении автомобилем «Лада Ларгус». Вторая машина попыталась уйти от удара и выехала на встречную полосу. Но после столкновения с «ВАЗ 2101» авто съехало с дороги влево и опрокинулось.
В результате аварии водителя «ВАЗ 2101» госпитализировали с травмами, а его 63-летняя пассажирка скончалась.
Сейчас на месте ДТП работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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