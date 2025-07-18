В Красносулинском районе произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, водитель «ВАЗа 2101» при развороте влево съехал на обочину вправо, после чего, не снижая скорости, начал поворачивать влево и столкнулся с ехавшим сзади в попутном направлении автомобилем «Лада Ларгус». Вторая машина попыталась уйти от удара и выехала на встречную полосу. Но после столкновения с «ВАЗ 2101» авто съехало с дороги влево и опрокинулось.