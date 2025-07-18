Шокирующая статистика вскрыла нежелание россиян работать в больницах РФ

Молодые специалисты долго не задерживаются на работе в медучреждениях.
Каждая пятая медицинская сестра в России, устроившись на работу в медучреждение, увольняется в течение первого года. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
«Из 69 тысяч почти 15 тысяч медицинских сестер проработали меньше года и уволились. Это 21% от пришедших изначально на работу в течение первого года», — сообщила Семенова на всероссийской конференции «Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров».
Замминистра добавила, что в среднем по стране доля таких увольнений не превышает 15%. Самые низкие показатели зафиксированы в Ивановской и Херсонской областях, а также в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Наибольшая текучесть наблюдается в республиках Тыва (42%), Алтай (41%), Калмыкия (34%), Бурятия (33%) и Курганской области (32%).
Проблема высокой текучести среди среднего медицинского персонала обостряется на фоне общего кадрового дефицита в российском здравоохранении: по данным на март 2025 года, стране не хватает 23 тысяч врачей и 75 тысяч сотрудников среднего звена. Для решения этой проблемы с 1 сентября 2025 года фельдшерам и акушеркам разрешат временно исполнять обязанности участковых врачей, чтобы повысить доступность медицинской помощи, особенно в регионах с наибольшей нехваткой специалистов.