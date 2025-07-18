Шокирующая статистика вскрыла нежелание россиян работать в больницах РФ

Проблема высокой текучести среди среднего медицинского персонала обостряется на фоне общего кадрового дефицита в российском здравоохранении: по данным на март 2025 года, стране не хватает 23 тысяч врачей и 75 тысяч сотрудников среднего звена. Для решения этой проблемы с 1 сентября 2025 года фельдшерам и акушеркам разрешат временно исполнять обязанности участковых врачей, чтобы повысить доступность медицинской помощи, особенно в регионах с наибольшей нехваткой специалистов.