Единовременную матпомощь получат около 240 тыс. школьников из многодетных семей

В Минтруда напомнили, что за матпомощью следует обращаться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства/пребывания родителя. В Минске, а также ряде районов Брестской, Витебской и Гродненской областей — по месту учебы ребенка. Прием заявлений начался в июле. -0-