Единовременную матпомощь получат около 240 тыс. школьников из многодетных семей

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единовременную материальную помощь получат порядка 240 тыс. школьников из более 115 тыс. многодетных семей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.
Единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи. Размер помощи составляет 30% БПМ, действующего на 1 августа 2025 года, на каждого школьника в семье.
В Минтруда напомнили, что за матпомощью следует обращаться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства/пребывания родителя. В Минске, а также ряде районов Брестской, Витебской и Гродненской областей — по месту учебы ребенка. Прием заявлений начался в июле. -0-