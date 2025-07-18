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Единовременную матпомощь получат около 240 тыс. школьников из многодетных семей

В Минтруда напомнили, что за матпомощью следует обращаться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства/пребывания родителя. В Минске, а также ряде районов Брестской, Витебской и Гродненской областей — по месту учебы ребенка.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единовременную материальную помощь получат порядка 240 тыс. школьников из более 115 тыс. многодетных семей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи. Размер помощи составляет 30% БПМ, действующего на 1 августа 2025 года, на каждого школьника в семье.

В Минтруда напомнили, что за матпомощью следует обращаться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства/пребывания родителя. В Минске, а также ряде районов Брестской, Витебской и Гродненской областей — по месту учебы ребенка. Прием заявлений начался в июле. -0-