Эксперт предрек проблемы в работе сразу двух мессенджеров

Муртазин отметил, что Telegram могут замедлить в сентябре.
В сентябре на территории России заблокируют мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), а впоследствии планируется замедление работы Telegram. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Самый логичный сценарий — это в сентябре блокировка WhatsApp и деградация, замедление Telegram, который спишут на отсутствие серверов в России», — рассказал аналитик в эфире Радио Sputnik. Он отметил, что, это усилит интерес пользователей к VPN-сервисам. В связи с этим сейчас предлагаются поправки, включая изменения в административный кодекс, предусматривающие меры и штрафы для урегулирования ситуации.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕWhatsApp — брешь в безопасности: в ГД впервые открыто заговорили о блокировке иностранного мессенджера в РФ.
Сегодня, 18 июля, депутаты Госдумы впервые официально заявили о возможной блокировке WhatsApp. Первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что сервис могут включить в список программ из недружественных стран, после чего его работа в России будет прекращена.
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны.