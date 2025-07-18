Эксперт предрек проблемы в работе сразу двух мессенджеров

«Самый логичный сценарий — это в сентябре блокировка WhatsApp и деградация, замедление Telegram, который спишут на отсутствие серверов в России», — рассказал аналитик в эфире Радио Sputnik. Он отметил, что, это усилит интерес пользователей к VPN-сервисам. В связи с этим сейчас предлагаются поправки, включая изменения в административный кодекс, предусматривающие меры и штрафы для урегулирования ситуации.