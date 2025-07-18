Диетолог Соломатина предупредила об опасности оставленного на пару часов чая

По словам медика, на поверхности напитка со временем начинает формироваться слой из эфирных масел и полифенола, который в избытке негативно влияет на усвоение некоторых веществ. При этом масла спустя время преобразуются в афлатоксин — токсичный элемент и канцероген, вырабатываемый плесневыми грибами, передает слова Соломатиной Telegram-канал «Shot Проверка».