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Диетолог Соломатина предупредила об опасности оставленного на пару часов чая

Оставленный на несколько часов заваренный чай, на котором образуется характерная пленка, опасен для здоровья из-за появления токсинов и канцерогенов. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.

Оставленный на несколько часов заваренный чай, на котором образуется характерная пленка, опасен для здоровья из-за появления токсинов и канцерогенов. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.

По словам медика, на поверхности напитка со временем начинает формироваться слой из эфирных масел и полифенола, который в избытке негативно влияет на усвоение некоторых веществ. При этом масла спустя время преобразуются в афлатоксин — токсичный элемент и канцероген, вырабатываемый плесневыми грибами, передает слова Соломатиной Telegram-канал «Shot Проверка».

Растворимый кофе может значительно повысить риск возрастной макулярной дегенерации — одного из главных факторов слепоты у пожилых. Связь обнаружена в результате масштабного генетического анализа почти 200 тысяч человек.

Ранее стоматолог-пародонтолог Ният Кадиева рассказала, что кофе, чай, газировка оказывают негативное влияние на эмаль зубов. О том, как минимизировать вред и какие компоненты в составе средств для ухода за ротовой полостью в этом помогут, «Вечерней Москве» рассказал врач — стоматолог-ортопед, эксперт бренда «Лесной бальзам» Гафизов Ален Алиевич.